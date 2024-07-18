Мбаппе заявил, что не собирается получать водительские права: «Чувствую себя полноценно и без них»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сможет водить подарочную машину от клубного спонсора, потому что у француза нет водительских прав.

Сообщается, что в начале сезона игроки «Реала» получат в подарок автомобили от спонсора. Футболистам будет предоставлен выбор из нескольких моделей, в том числе электрических. Обычно команда получает автомобили в октябре, но новичок клуба Килиан Мбаппе не сможет управлять своим подарком, поскольку принципиально отказывается получать права.

«У меня нет таких простых вещей, как водительские права. Они есть у всех, потому что многие воспринимают это как необходимость. Для меня это не так. Я чувствую себя полноценно и без них, потому что в моем распоряжении есть водители. Получение удостоверения никогда не было моим приоритетом», — цитирует француза испанская Mundo Deportivo.

25-летний Мбаппе стал игроком мадридского клуба в июле 2024 года. перейдя в статусе свободного агента из французского ПСЖ.