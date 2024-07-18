Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:50

Мбаппе заявил, что не собирается получать водительские права: «Чувствую себя полноценно и без них»

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сможет водить подарочную машину от клубного спонсора, потому что у француза нет водительских прав.

Сообщается, что в начале сезона игроки «Реала» получат в подарок автомобили от спонсора. Футболистам будет предоставлен выбор из нескольких моделей, в том числе электрических. Обычно команда получает автомобили в октябре, но новичок клуба Килиан Мбаппе не сможет управлять своим подарком, поскольку принципиально отказывается получать права.

«У меня нет таких простых вещей, как водительские права. Они есть у всех, потому что многие воспринимают это как необходимость. Для меня это не так. Я чувствую себя полноценно и без них, потому что в моем распоряжении есть водители. Получение удостоверения никогда не было моим приоритетом», — цитирует француза испанская Mundo Deportivo.

25-летний Мбаппе стал игроком мадридского клуба в июле 2024 года. перейдя в статусе свободного агента из французского ПСЖ.

Источник: Mundo Deportivo
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
Обсудить
Читайте также
Состоялось первое заседание по делу «Ангелов Плющенко» и фигуристки Парсеговой
Драка на чемпионате России по парусному спорту привела к суду
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Реал» объявил о продлении контракта с Лукасом Васкесом до 2025 года