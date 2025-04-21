Мбаппе сможет сыграть с «Барселоной» в финале Кубка Испании

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе успеет восстановиться к игре против «Барселоны» в финале Кубка Испании, сообщает Tiempo de Juego.

По информации источника, 26-летний француз близок к полному восстановлению после травмы лодыжки, полученной в ответном матче с «Арсеналом» (1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Есть вероятность, что Мбаппе будет готов сыграть уже против «Хетафе» в 33-м туре ла лиги. Встреча пройдет 23 апреля.

«Реал» и «Барселона» 26 апреля сыграют в финале Кубка Испании. Каталонцы с 31 трофеями являются рекордсменами турнира. «Реал» 20 раз в истории выигрывал турнир и уступает также «Атлетику» из Бильбао (24).