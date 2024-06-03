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Сегодня, 15:07

Мбаппе сообщил Макрону, что сегодня будет объявлено о его переходе в «Реал»

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе и Мануэль Макрон.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал президенту Франции Эмануэлю Макрону о том, что вечером в понедельник, 3 июня будет объявлено о его переходе в «Реал», сообщил журналист Андрес Рамос в социальной сети X (ранее Twitter).

Политик посетил тренировку сборной Франции, которая ведет подготовку к Евро-2024, и пообщался с футболистом.

До этого издание L'Equipe заявило, что мадридский клуб намерен объявить о сделке с 25-летним французом сегодня.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за парижан.

В мае нападающий объявил, что покинет французский клуб на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
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