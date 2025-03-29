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29 марта, 13:56

Мбаппе, Винисиус и Ямаль попали в сборную самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt

Алина Савинова
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Интернет-портал Transfermarkt представил сборную из самых дорогих футболистов мира, основываясь на промежуточных обновлениях.

Наибольшее представительство в символической сборной у «Реала» — четыре игрока. Самыми дорогими футболистами оказались Винисиус Жуниор из мадридской команды и Эрлин Холанн, выступающий за «Манчестер Сити». Их стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) — 40 миллионов евро.

Защитники: Вильям Салиба («Арсенал»), Алессандро Бастони («Интер») — оба 80 миллионов евро, Габриэл Магальяйнс («Арсенал») — 75 миллионов евро.

Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — 130 миллионов евро, Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 180 миллионов евро, Флориан Вирц («Байер») — 140 миллионов евро.

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона») — 180 миллионов евро, Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Эрлин Холанн («Манчестер Сити») — оба 200 миллионов евро, Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 170 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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