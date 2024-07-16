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Сегодня, 14:04

Мбаппе впервые вышел на стадион «Бернабеу» в форме «Реала»

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе во время своей презентацией на «Сантьяго Бернабеу» появился перед болельщиками в форме мадридской команды.

16 июля 25-летний француз прошел медосмотр в «Реале». Позже Мбаппе официально представили в качестве футболиста клуба и вручили ему игровую футболку «сливочных» с 9-м номером.

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ», вместе с которым шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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