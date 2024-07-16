Мбаппе вручили игровую футболку «Реала» с 9-м номером

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе впервые сфотографировался с футболкой нового клуба.

На фото 25-летний француз позирует с президентом мадридцев Флорентино Пересом. Он держит именную футболку «Реала» с 9-м номером, под которым будет выступать за команду.

16 июля 25-летний француз прошел медосмотр в «Реале». Кроме того, во вторник на домашнем стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала».

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ» и «Монако».