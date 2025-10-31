Мбаппе второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в ла лиге

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Испании по итогам октября, сообщает пресс-служба турнира.

В октябре 26-летний француз провел три матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Мбаппе также был признан лучшим футболистом ла лиги в сентябре. В том месяце он забил пять мячей и сделал одну голевую передачу в четырех играх.

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Всего на его счету 72 матча за «сливочных» во всех турнирах, 60 голов и 7 ассистов. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года.