31 октября, 23:19

Мбаппе второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в ла лиге

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Испании по итогам октября, сообщает пресс-служба турнира.

В октябре 26-летний француз провел три матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Мбаппе также был признан лучшим футболистом ла лиги в сентябре. В том месяце он забил пять мячей и сделал одну голевую передачу в четырех играх.

Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Всего на его счету 72 матча за «сливочных» во всех турнирах, 60 голов и 7 ассистов. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года.

1
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
