Мбаппе запросил у «Реала» 240 миллионов евро, испанский клуб думает отказаться от трансфера

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе огласил руководству «Реала» свои финансовые требования, сообщает Marca. Сообщалось, что мадридский клуб работает над трансфером француза.

По данным источника, футболист запросил у «сливочных» 240 миллионов евро в виде различных выплат, после чего испанцы решили свернуть переговоры.

Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.