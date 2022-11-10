Мемфис Депай попросил «Барселону» отпустить его бесплатно в январе

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай попросил руководство каталонского клуба отпустить его бесплатно в январе, утверждает AS.



Футболист хочет перейти в другой клуб зимой на правах свободного агента. Сине-гранатовые готовы выполнить просьбу игрока, чтобы облегчить зарплатную ведомость.



В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл 3 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, что Депай перешел в «Барсу» летом 2021 года на правах свободного агента.