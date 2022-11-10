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Испания

10 ноября, 16:41

Мемфис Депай попросил «Барселону» отпустить его бесплатно в январе

Иван Шитик
Корреспондент
Мемфис Депай.
Фото ФК «Барселона».
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай попросил руководство каталонского клуба отпустить его бесплатно в январе, утверждает AS.

Футболист хочет перейти в другой клуб зимой на правах свободного агента. Сине-гранатовые готовы выполнить просьбу игрока, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл 3 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, что Депай перешел в «Барсу» летом 2021 года на правах свободного агента.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Мемфис Депай
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