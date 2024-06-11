Депай — о своем новом образе: «Моей девушке нравится»

Нападающий «Атлетико» и сборной Нинерландов Мемфис Депай прокомментировал свой новый образ.

В товарищеском матче против Исландии (4:0) футболист вышел на поле с повязкой на голове. Многие болельщики раскритиковали игрока за его внешний вид.

«На мне это смотрится великолепно и помогает от пота. Моей девушке также нравится эта спортивная повязка. Удивительно, правда? Мне пришелся по душе новый образ. Я уже думаю, какой цвет буду носить в Германии», — приводит Goal слова Депая.

Депай примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В минувшем сезоне 30-летний форвард провел 31 матч за «Атлетико» во всех турнирах, отметившись 9 голами и 2 результативными передачами.