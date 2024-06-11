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Сегодня, 13:51

Депай — о своем новом образе: «Моей девушке нравится»

Алина Савинова
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Нападающий «Атлетико» и сборной Нинерландов Мемфис Депай прокомментировал свой новый образ.

В товарищеском матче против Исландии (4:0) футболист вышел на поле с повязкой на голове. Многие болельщики раскритиковали игрока за его внешний вид.

«На мне это смотрится великолепно и помогает от пота. Моей девушке также нравится эта спортивная повязка. Удивительно, правда? Мне пришелся по душе новый образ. Я уже думаю, какой цвет буду носить в Германии», — приводит Goal слова Депая.

Депай примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В минувшем сезоне 30-летний форвард провел 31 матч за «Атлетико» во всех турнирах, отметившись 9 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/memphis-depay-defends-new-look-amid-criticism-in-netherlands/blt4684ad35aaa98889#cs5e69e3edf9bfe821
Мемфис Депай
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
ФК Атлетико
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