Менди перед матчем с "Барселоной" объяснил, почему "Реал" не проигрывает в этом сезоне

Защитник «Реала» Ферлан Менди поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

«Мы в порядке. Мы хотим победить в этом эль-класико и отдадим все силы для победы. Это особенная игра, потому что мы знаем, что между двумя командами существует сильное соперничество, и мы собираемся отдать все силы, чтобы взять три очка.

Мой профиль — больше оборонительный, и я знаю, как помочь команде достичь поставленных целей. Самое главное — быть сплоченными и играть коллективно. Я думаю, что мы еще не проигрывали, потому что едины, понимаем друг друга и мы — команда», — цитирует пресс-служба клуба Менди.

Эль-класико состоится в воскресенье, 16 октября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры в 17.15 по московскому времени.