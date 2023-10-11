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Испания

Сегодня, 02:33

Мендилибар попрощался с «Севильей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар попрощался с испанским клубом и его болельщиками.

«Мое время с вами было коротким, но стоит признать, что оно было чрезвычайно напряженным. Благодарен всем. Я горжусь тем вечером в Будапеште и тем, что стал маленькой частью истории этого великого клуба. Оставляю друзей в Севилье, которую всегда буду считать своим домом. Мне ничего не остается, кроме как пожелать лучшего будущего «Севилье», которую я всегда буду хранить в своем сердце. Вперед, «Севилья»!» — приводит пресс-служба клуба слова Мендилибара.

62-летний специалист тренировал «Севилью» с марта 2023 года. Под его руководством команда одержала 11 побед и 11 раз сыграла вничью в 30 матчах. В сезоне-2022/23 команда выиграла Лигу Европы.

Футбол
ФК Севилья
Хосе Луис Мендилибар
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