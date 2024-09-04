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Сегодня, 18:30

Мэр Мадрида призвал Винисиуса извиниться за слова про расизм в Испании

Микеле Антонов
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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Мэр Мадрида Хосе Алмейда потребовал извинений от форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и раскритиковал его слова о расизме в Испании.

Ранее бразильский футболист заявил, что у Испании необходимо отобрать право на проведение ЧМ-2030 из-за большого количества проявлений расизма на трибунах.

«Мы все осознаем, что в обществе наблюдаются проявления расизма и что нам нужно усердно работать над искоренением этих проявлений расизма. Но было бы глубоко несправедливо по отношению к Испании и, в частности, к Мадриду, говорить, что мы являемся расистским обществом. И более того, ставить под угрозу проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Вы должны извиниться. Знайте, что когда произойдет расистский эпизод, мы [испанцы] все будем на вашей стороне. Но не в том случае, когда вы называете нас всех нас расистами. Потому что это неправда. Когда вы совершаете ошибку, вы должны ее исправить», — цитирует Алмейду испанская Marca.

Также чиновник призвал Винисиуса уважительнее относится к городу и его жителям.

«Следует подчеркнуть, что вы живете в одном из самых открытых, гостеприимных и разнообразных городов в мире. Если есть что-то, что характеризует Мадрид, так это то, что здесь никого не спрашивают, откуда они родом. Тот факт, что вам пришлось пережить определенные прискорбные эпизоды, не дает вам права называть практически все испанское общество расистами и говорить, что ЧМ-2030 года не должен проводиться здесь», — добавил Алмейда.

Чемпионат мира 2030 года должен пройти в Испании, Португалии, Марокко, а также в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Винисиус Жуниор
Чемпионат мира по футболу
ФК Реал
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