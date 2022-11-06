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Испания

Сегодня, 14:24

Месси не отреагировал на уход Пике из футбола из-за конфликта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не прокомментировал решение бывшего напарника по «Барселоне» Жерара Пике завершить карьеру и не планирует это делать. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 35-летний аргентинец не планирует публично прощаться с Пике из-за конфликта, который развился в последние годы. Возможной причиной напряженных отношений между футболистами мог возникнуть из-за того, что 35-летний испанец отказался пойти на снижение зарплаты, которое позволило бы Месси остаться в «Барселоне».

3 ноября Пике объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру. 5 ноября он провел последний матч в составе команды, сыграв против «Альмерии» (2:0). Испанец после финального свистка попрощался с трибунами и не смог сдержать слез.

Источник: https://www.elnacional.cat/ca/esports/superestrella-barca-no-ha-acomiadat-pique_912021_102.html

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Челси 0
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19%

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Жерар Пике
Лионель Месси
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