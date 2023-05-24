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Испания

24 мая, 23:36

Месси обратился к Альбе, объявившему об уходе из «Барселоны»: «Надеюсь, новый этап принесет тебе много успехов»

Мария Гусева
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обратился к защитнику Жорди Альбе, который объявил об уходе из «Барселоны».

Месси и Альба вместе выступали за каталонский клуб с 2012 по 2021 год.

«Ты был больше, чем просто товарищем по команде, настоящим единомышленником на поле... И как приятно иметь возможность наслаждаться тем, как хорошо мы ладим друг с другом лично. Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего, а также твоей семье. Надеюсь, новый этап продолжит приносить тебе много успехов и радостей. Спасибо тебе за все, Жорди. Крепко обнимаю», — написал Месси в социальной сети.

В составе «Барселоны» Альба 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз завоевал Кубок Испании и становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/15. Он провел 458 матчей за каталонцев, забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач.

Жорди Альба
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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