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Испания

Сегодня, 20:17

Месси обратился к Бускетсу, объявившему об уходе из «Барселоны» по окончании сезона

Мария Гусева
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался об уходе Серхио Бускетса из «Барселоны» в конце сезона.

Месси и Бускетс вместе выступали за «Барселону» с 2008 по 2021 год.

«На поле всегда пятерка, но на самом деле как игрок и как человек ты на все 10, Буси. Я желаю всего наилучшего на новом этапе тебе и всей твоей семье. Спасибо за то, что ты сделал на поле и за его пределами. Мы пережили так много моментов вместе, много хороших и иногда тяжелых... Они останутся навсегда! Крепко обнимаю», — написал Месси в социальной сети.

Серхио Бускетс. Серхио Бускетс уходит — последний из великой «Барселоны». Вместе с Месси — в Саудовскую Аравию?

34-летний Бускетс — воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году и провел 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач.

Вместе с «Барселоной» полузащитник восемь раз стал чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Барселона
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