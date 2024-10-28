Месси отреагировал на победу «Барселоны» над «Реалом» в класико

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на разгромную победу каталонцев над «Реалом» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Какая прекрасная победа» — написал у себя в соцсетях аргентинец.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу лиги 1 с 30 очками после 11 туров, «Реал» идет на второй строчке с 24 очками.

Месси — воспитанник «Барселоны», он выступал за команду до конца июня 2021 года. Вместе с «сине-гранатовыми» форвард 10 раз становился чемпионом Испании, 8 раз выигрывал Суперкубок и 7 раз — Кубок страны, а также 4 раза становился победителем Лиги чемпионов.

С августа 2021 года по июль 2023 года Месси выступал за французский «ПСЖ», после чего перешел в американский «Интер Майами», за который играет до сих пор.