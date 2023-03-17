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Испания

Сегодня, 13:16

Месси помирился с Лапортой и готов вернуться в «Барселону»

Ана Горшкова
Корреспондент
Линель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» и президент «Барселоны» Жоан Лапорта провели телефонный разговор.

Как сообщает журналист Жоан Фонтес, Лапорта позвонил Месси и извинился за ситуацию с контрактом аргентинца, из-за которой тот ушел в «ПСЖ». 35-летний игрок был очень доволен извинениями и заявил президенту, что мечтает вернуться в «Барселону».

По данным источника, Месси ждет, что каталонский клуб сделает шаг вперед и предложит ему контракт. Главный тренер команды Хави хочет подписать его, а жена форварда Антонелла и дети хотят вернуться в Барселону.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист и «ПСЖ» не могут согласовать зарплату игрока по новому контракту. Действующее соглашение аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси. Месси и «Барселона». В «ПСЖ» все сложно и шансы на возвращение растут?
Источник: Жоан Фонтес
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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