Месси помирился с Лапортой и готов вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» и президент «Барселоны» Жоан Лапорта провели телефонный разговор.

Как сообщает журналист Жоан Фонтес, Лапорта позвонил Месси и извинился за ситуацию с контрактом аргентинца, из-за которой тот ушел в «ПСЖ». 35-летний игрок был очень доволен извинениями и заявил президенту, что мечтает вернуться в «Барселону».

По данным источника, Месси ждет, что каталонский клуб сделает шаг вперед и предложит ему контракт. Главный тренер команды Хави хочет подписать его, а жена форварда Антонелла и дети хотят вернуться в Барселону.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист и «ПСЖ» не могут согласовать зарплату игрока по новому контракту. Действующее соглашение аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.