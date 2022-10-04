Месси помирился с президентом «Барселоны» Лапортой

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси помирился с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, сообщает Sport.es.

Ранее у аргентинца произошел конфликт с Лапортой, когда тот отменил соглашение по продлению контракта, что вынудило игрока покинуть испанский клуб.

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

35-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны».