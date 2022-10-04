Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:38

Месси помирился с президентом «Барселоны» Лапортой

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси помирился с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, сообщает Sport.es.

Ранее у аргентинца произошел конфликт с Лапортой, когда тот отменил соглашение по продлению контракта, что вынудило игрока покинуть испанский клуб.

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

35-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны».

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
6
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастка Мельникова в рассказала о своих дальнейших планах
Смелость или обман? Зачем ЦСКА меняет вратаря в овертайме
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
Месси примет решение о своем будущем после окончания сезона
Хави о возвращении Месси в «Барселону»: «Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом»
«ПСЖ» предложил Лионелю Месси новый контракт
Личный самолет Месси выполнил 52 рейса за лето, выбросив в атмосферу 1502 тонны углекислого газа
Marca: Месси не хочет возвращаться в «Барселону» при Лапорте
«ПСЖ» рассчитывает подписать новый контракт с Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Барселона» по-прежнему интересуется Маркусом Рэшфордом

Стали известны детали переговоров «Севильи» с Сампаоли