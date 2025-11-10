Месси посетил обновленный стадион «Барселоны»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посетил обновленный стадион «Барселоны».

«Вчера вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Место, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, заставили меня почувствовать себя в тысячу раз счастливее самого счастливого человека на земле. Надеюсь, однажды смогу вернуться. И не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего мне так и не удалось сделать», — написал Месси в социальной сети.

38-летний Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Реконструкция «Камп Ноу» началась в июне 2023 года. После ее завершения стадион сможет вмещать 105 тысяч зрителей вместо прежних 99 тысяч. Возвращение команды на арену откладывалось несколько раз.