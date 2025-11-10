Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

10 ноября, 13:50

Месси посетил обновленный стадион «Барселоны»

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посетил обновленный стадион «Барселоны».

«Вчера вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Место, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, заставили меня почувствовать себя в тысячу раз счастливее самого счастливого человека на земле. Надеюсь, однажды смогу вернуться. И не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего мне так и не удалось сделать», — написал Месси в социальной сети.

38-летний Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Реконструкция «Камп Ноу» началась в июне 2023 года. После ее завершения стадион сможет вмещать 105 тысяч зрителей вместо прежних 99 тысяч. Возвращение команды на арену откладывалось несколько раз.

Telegram Дзен Max
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
Читайте также
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Лапорта накажет сотрудников, пустивших Месси на «Камп Ноу»: Лео приезжал в Барселону инкогнито
Лапорта — о возможном возвращении Месси: «Не время строить предположения на основе нереалистичных сценариев»
«Не хочу быть обузой»: Месси может не сыграть на ЧМ и очень хочет вернуться в Барселону
«Вернулся в место, по которому скучаю всей душой». Месси тайно посетил «Камп Ноу» — и намекнул на камбэк в «Барсу»
Источник: Месси может перейти в «Галатасарай»
Месси хотел перейти в клуб из Саудовской Аравии ради подготовки к ЧМ-2026 на время паузы в МЛС
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя