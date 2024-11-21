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Сегодня, 18:05

Месси посетит празднование в честь 125-летия «Барселоны»

Алина Савинова
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прибудет на гала-вечер, посвященный 125-летию «Барселоны», сообщает Goal со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации источника, президент каталонцев Жоан Лапорта отправил 37-летнему футболисту личное приглашение на мероприятие, и Месси согласился посетить его. Празднование пройдет 29 ноября в театре Лисео.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза — победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА.

После ухода из «Барсы» аргентинец выступал за «ПСЖ», а в 2023 году он присоединился к «Интер Маймами» из МЛС.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона

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