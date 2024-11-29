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Сегодня, 08:29

Месси рассказал о ключевом моменте карьеры в «Барселоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о ключевом моменте карьеры в «Барселоне».

«Сложно выбрать что-то одно — я бы позволил сделать это кому-то другому. Но если нужно выбрать только один момент, то я назову свой дебют. Просто мне пришлось пойти на большие жертвы при переезде в Каталонию из Аргентины. И все это было именно ради того момента, чтобы когда-нибудь дебютировать в большом футболе. Я полностью изменил свою жизнь для этого. Поэтому считаю первый матч за «Барселону» ключевым моментом в моей карьере в составе этого клуба», — приводит слова Месси 3Cat.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год, после чего перешел в «ПСЖ». Летом 2023-го форвард подписал контракт с «Интер Майами».

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК Интер Майами
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