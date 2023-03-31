Месси сообщил Хави о желании вернуться в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси сообщил главному тренеру «Барселоны» Хави о своем желании вернуться в каталонский клуб, информирует Sky Sport.

На пресс-конференции специалист признался, что возвращение Лионеля будет зависеть во многом от желания самого игрока.

По данным источника, 35-летний футболист готов вернуться в испанскую команду в ближайшее время.

Переход Месси в «Барселону» может быть усложнен из-за ограничений финансового фэйр-плей, но каталонцы готовы сделать все возможное.

До этого в СМИ писали, что Месси решил продлить контракт с «ПСЖ» на один сезон.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении Месси в клуб.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.