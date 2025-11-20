Месси вручили награду лучшего игрока «Барселоны» в XXI веке

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил от спортивного издания Sport.es награду лучшего игрока «Барселоны» в XXI веке.

Руководитель издания Джоан Вехилс приехал в Майами, чтобы на базе нынешнего клуба 38-летнего аргентинца вручить ему трофей. Из-за плотного расписания Лео сам не смог приехать в Мадрид на церемонию. После награждения Месси показали видео, на котором болельщики «Барселоны» благодарят его за годы, проведенные в клубе и городе.

«Правда в том, что мы вместе пережили многое, хорошее и не очень. Нормально, что за такую долгую карьеру не все бывает гладко и приходится переживать трудные моменты. Но, что ж, это мой дом, мое место, мои люди. Конечно, я вернусь. Буду ходить на стадион, как любой другой болельщик, болеть за команду, за клуб», — отметил Месси.