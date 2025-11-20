Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 03:05

Месси вручили награду лучшего игрока «Барселоны» в XXI веке

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил от спортивного издания Sport.es награду лучшего игрока «Барселоны» в XXI веке.

Руководитель издания Джоан Вехилс приехал в Майами, чтобы на базе нынешнего клуба 38-летнего аргентинца вручить ему трофей. Из-за плотного расписания Лео сам не смог приехать в Мадрид на церемонию. После награждения Месси показали видео, на котором болельщики «Барселоны» благодарят его за годы, проведенные в клубе и городе.

«Правда в том, что мы вместе пережили многое, хорошее и не очень. Нормально, что за такую долгую карьеру не все бывает гладко и приходится переживать трудные моменты. Но, что ж, это мой дом, мое место, мои люди. Конечно, я вернусь. Буду ходить на стадион, как любой другой болельщик, болеть за команду, за клуб», — отметил Месси.

1

  • Saiga-спринтер

    Не будет Лионель жить в городе Барселона после завершения игровой карьеры. Когда все окружающие тебя воспринимают за идола, то такое в обычной жизни будет наказанием , а не поошрением. Если Гений футбола не останется в футболе в любом качестве, то для себя и своей семьи выберет место гараздо более поспокойнее, и вдалеке от назойливости фанатов и беспардонности журналисткой братии.

    20.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Лионель Месси
    Футбол
    ФК Барселона
    Читайте также
    Суд в Италии постановил выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
    Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
    В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
    Знакомые с подозреваемым в удушении детей педагогом рассказали о его поведении
    Путин принял участие в конференции по развитию ИИ. Главное
    Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя