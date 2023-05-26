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Испания

Сегодня, 10:09

Месси встретился с Альбой и Бускетсом и сообщил им, что у него нет предложения от «Барселоны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси встретится со своими бывшими одноклубниками Серхио Бускетсом и Жорди Альбой в Париже, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, встреча состоялась на прошлой неделе, когда главный тренер «Барселоны» Хави предоставил каталонцам выходной после завоевания чемпионского титула.

Во время разговора испанские игроки общались с Месси по поводу возможного перехода в «Барселону». Аргентинец сообщил игрокам, что не получал предложения от каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет сохранить игрока и готов предложить ему новый контракт с зарплатой в 100 миллионов евро. Действующий контракт Месси с парижанами рассчитан до конца текущего сезона.

В текущем сезоне 35-летний аргентинский футболист провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.

Жорди Альба
Лионель Месси
Серхио Бускетс
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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