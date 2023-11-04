Месси: «Я мог вернуться в «Барселону», но этого не произошло»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал свое возможное возвращение в «Барселону».

«Я мог вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Я думал о возвращении, о своей жизни там, о завершении карьеры там, как я всегда хотел, но... это невозможно», — приводит слова Месси L'Equipe.

Месси выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год. Всего за испанский клуб он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.

31 октября 36-летний аргентинец в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».