Месси заявил, что Гвардиола сделал невероятное для футбола

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что испанский специалист Хосеп Гвардиола сделал невероятное для футбола.

«То, что сделал с футболом Хосеп — просто невероятно. Он изменил его, но не только в Испании, а в Европе и в мире в целом. Но из-за этого он даже навредил футболу — потому что слишком многие теперь пытаются имитировать его, вместо того, чтобы развивать свой путь и стиль, — цитирует аргентинца Marca.

36-летний Месси выступал под руководством Гвардиолы с 2008 по 2013 год в «Барселоне».