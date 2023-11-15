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Испания

Сегодня, 16:41

Месси заявил, что Гвардиола сделал невероятное для футбола

Виктория Кравченко
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Форвард «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что испанский специалист Хосеп Гвардиола сделал невероятное для футбола.

«То, что сделал с футболом Хосеп — просто невероятно. Он изменил его, но не только в Испании, а в Европе и в мире в целом. Но из-за этого он даже навредил футболу — потому что слишком многие теперь пытаются имитировать его, вместо того, чтобы развивать свой путь и стиль, — цитирует аргентинца Marca.

36-летний Месси выступал под руководством Гвардиолы с 2008 по 2013 год в «Барселоне».

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