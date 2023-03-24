Месут Озил: «Моуринью был самым важным фактором в моем решении перехода в «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил, который ранее объявил о завершении карьеры, вспомнил, как подписывал контракт с мадридским клубом в 2010 году.

«Я тогда выбирал между «Реалом» и «Барселоной». И в конце концов это не был вопрос денег. Не знаю, известно ли это, но в то время я посетил Мадрид и Барселону, и вся разница была в Жозе Моуринью.

Моуринью устроил мне VIP-визит в «Реал». Он отвел меня посмотреть стадион и все трофеи, которые они выиграли. От этого у меня мурашки по коже. Визит в Барселону был менее восторженным, и, что еще больше разочаровало, Хосеп Гвардиола даже не потрудился встретиться со мной.

До этого визита мне очень нравился стиль игры «Барселоны», и я мог представить, как буду играть с ними, но «Реал» выложился по полной. Так что Моуринью, безусловно, был самым важным фактором в моем решении. После этих поездок мое решение было на сто процентов ясным: я хочу быть мадридистом», — приводит слова Озила Marca.

34-летний Озил — чемпион мира в составе сборной Германии. Вместе с «Реалом» он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Озил играл за команду с 2010 по 2013 год.