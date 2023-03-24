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Месут Озил: «Было очень весело играть с Роналду. Я ассистировал, а он забивал»

Месут Озил вспомнил об игре в «Реале» с Роналду и Рамосом
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил, который ранее объявил о завершении карьеры, рассказал об игре с нападающим Криштиану Роналду и защитником Серхио Рамосом.

«Было очень весело играть с Роналду, который для меня является лучшим игроком всех времен. Мы оба очень хорошо понимали друг друга на поле, все было идеально. Я ассистировал, а он забивал. Отдать пас игроку, который почти никогда не промахивается, — это подарок.

Рамос — лучший защитник, с которым я когда-либо играл. И у него самый сильный характер. В то время он был еще очень молод, но он уже был невероятен. Было ясно, что рано или поздно он приведет «Реал» к победе в Лиге чемпионов. В то время он был одним из моих лучших друзей. Нам было очень весело вместе, и мы проводили много времени вместе вне тренировок. Он сыграл ключевую роль в моей быстрой адаптации в «Реале», он мне очень помог.

Даже спустя более десяти лет мы по-прежнему поддерживаем связь: время от времени посылаем друг другу сообщения, и, конечно, я всегда слежу за его карьерой», — приводит слова Озила Marca.

34-летний Озил играл за «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: Marca
Криштиану Роналду
Месут Озил
Серхио Рамос
ФК Реал
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