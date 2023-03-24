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Испания

Сегодня, 13:08

Озил: «Когда я играл за «Реал», то победа над «Барселоной» в класико была подобна оргазму»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил, который ранее объявил о завершении карьеры, считает, что сейчас класико с «Барселоной» потеряло интенсивность и азарт.

«Думаю, я пережил лучшую эпоху класико, Мадрид — Барселона во всей их красе, даже полуфиналы Лиги чемпионов! Это были матчи, в которых было все. Моуринью против Гвардиолы, Криштиану против Месси… В наши дни класико потеряло интенсивность и азарт, я бы сказал.

Тогда победа над «Барселоной» была подобна оргазму, потому что это были невероятно сильные матчи. Я также должен сказать, что наше поражение 5:0 в ла лиге в 2010 году было одним из моих самых больших кошмаров на поле. Я играл во многих матчах, во многих дерби, но я думаю, что никогда не будет ничего похожего на те класико», — приводит слова Озила Marca.

34-летний Озил играл за «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Месут Озил
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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