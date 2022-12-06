Гендир «Атлетико»: «Хотел бы, чтобы Феликс остался, но решение за игроком»

Гендир «Атлетико» заявил, что хотел бы сохранить Феликса в команде, но все будет зависеть от игрока

Генеральный директор «Атлетико» Мадрид Мигель Анхель Хиль Марин поделился впечатлениями от чемпионата мира, а также рассказал о судьбе полузащитника Жоау Феликса в команде.

«На ЧМ Бразилия — самая зрелищная, а Франция — самая солидная. Кажется, что они лучшие, но футбол капризен. Я горжусь Моратой. Думаю, для «Атлетико» хорошо, что 12 наших игроков представлены на чемпионате мира. Мне очень нравится Луис Энрике в личном и профессиональном плане. Я думаю, что у него есть достаточный талант, чтобы тренировать любую команду в нашей лиге. Жоау Феликс? Клуб сделал на него самую большую ставку в этом сезоне. Это игрок мирового уровня, но его отношения с тренером, игровое время, мотивация... считаю разумным проанализировать, есть ли выход из этой ситуации. Логично предположить, что он уйдет. Я бы хотел, чтобы он остался, но решение за игроком», — приводит слова Марина Marca.

В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за клуб из Мадрида 12 матчей в чемпионате Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.