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Испания

Сегодня, 16:14

«Милан» интересуется полузащитником «Реала» Асенсио и Ауаром из «Лиона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Милан» планирует серьезную перестройку состава в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, ожидается, что большое число игроков покинут клуб летом, чтобы освободить зарплатную ведомость россонери. Среди них голкипер Чиприан Тэтэрушану, защитники Серджиньо Дест и Фоде Балло Туре, полузащитники Темуе Бакайоко, Ясин Адли и Браим Диас, а также форварды Дивок Ориги и Анте Ребич.

В число летних целей «Милана» входят полузащитник «Реала» Марко Асенсио и хавбек «Лиона» Уссем Ауар, у которых летом истекают контракты с клубами.

После 27 туров «Милан» с 48 очками занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской серии А.

Марко Асенсио
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ФК Милан
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