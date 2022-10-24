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Испания

Сегодня, 10:31

Милик не согласен с результатами голосования за «Золотой мяч»

Виктория Кравченко

Форвард сборной Польши и «Ювентуса» Аркадиуш Милик рассказал, что думает о месте Роберта Левандовски в голосовании за «Золотой мяч». Поляк занял четвертое место.

«Какая разница, четвертый или пятый? Но есть вещи, с которыми я категорически не согласен. Например, восьмое место Винисиуса. Но не станем раздувать эту тему. Награду заслуженно получил Бензема, поздравляю Карима», — цитирует Милика Lequipe.

В прошлом сезоне Винисиус был одним из лидеров «Реала». Вместе с командой бразилец стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Аркадиуш Милик
Винисиус Жуниор
ФК Реал
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