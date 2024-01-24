Милитао — о новом контракте с «Реалом»: «Чувствую огромную мотивацию продолжать творить историю здесь»

Защитник «Реала» Эдер Милитао прокомментировал продление контракта с мадридским клубом. Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2028 года.

«Горжусь продлением контракта с лучшим клубом мира, очень рад быть здесь. Я чувствую огромную мотивацию продолжать творить историю здесь. Для меня это нечто особенное. «Реал» — мой дом», — цитирует Милитао Madrid Zone.

Бразильский футболист провел за «Реал» 143 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. В составе мадридцев он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и Клубного чемпионата мира.

В этом сезоне 26-летний Милитао из-за травмы сыграл за «Реал» всего в 3 матчах и не отметился результативными действиями.