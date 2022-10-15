Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 04:24

Милитао: «Сделаем все возможное для победы над «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эдер Милитао.
Фото Global Look Press

Защитник «Реала» Эдер Милитао поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

«Всегда нужно быть готовым и настроенным, потому что это очень особенная игра, и в эль-класико может произойти все, что угодно. Наша команда готова. Мы очень хорошо начали сезон, и мы все настроены на эту игру. Сделаем все возможное для победы.

Болельщики дают нам много энергии. Они подбадривают нас и очень помогают. Я бы сказал им, что мы рассчитываем на их присутствие и помощь в воскресенье", — цитирует пресс-служба клуба Милитао.

Эль-класико состоится в воскресенье, 16 октября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры в 17.15 по московскому времени.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ла лига: «Реал» — «Барселона», «Атлетик» — «Атлетико» и другие матчи 9-го тура