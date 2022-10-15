Милитао: «Сделаем все возможное для победы над «Барселоной»

Защитник «Реала» Эдер Милитао поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

«Всегда нужно быть готовым и настроенным, потому что это очень особенная игра, и в эль-класико может произойти все, что угодно. Наша команда готова. Мы очень хорошо начали сезон, и мы все настроены на эту игру. Сделаем все возможное для победы.

Болельщики дают нам много энергии. Они подбадривают нас и очень помогают. Я бы сказал им, что мы рассчитываем на их присутствие и помощь в воскресенье", — цитирует пресс-служба клуба Милитао.

Эль-класико состоится в воскресенье, 16 октября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало игры в 17.15 по московскому времени.