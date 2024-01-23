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Испания

Сегодня, 16:21

Милитао продлил контракт с «Реалом» до 2028 года

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Эдер Милитао.
Фото Global Look Press
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Защитник «Реала» Эдер Милитао продлил контракт с клубом до 2028 года, сообщает сайт клуба.

Милитао выступает за мадридцев с 2019 года. Его предыдущее соглашение с командой действовало до 30 июня 2025 года.

Бразильский футболист провел за «Реал» 143 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. В составе мадридцев он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Европы и Клубного чемпионата мира.

В этом сезоне 26-летний Милитао из-за травмы сыграл за «Реал» всего в 3 матчах и не отметился результативными действиями.

Футбол
ФК Реал
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