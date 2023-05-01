Милитао рассказал, кого считает самым неудобным соперником на поле

Защитник «Реала» Эдер Милитао рассказал, против какого соперника было тяжелее всего играть.

«За последние несколько лет я сыграл против многих классных игроков: Неймар, Месси, Мбаппе, Левандовски, Мане, Жезус. Сложно выбрать одного, но, пожалуй, сложнее всего было с Мбаппе. Он очень изобретателен», — цитирует Милитао La Saeta Rubia.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, ранее он играл за «Монако».