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Испания

Сегодня, 07:31

Милитао рассказал, кого считает самым неудобным соперником на поле

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Защитник «Реала» Эдер Милитао рассказал, против какого соперника было тяжелее всего играть.

«За последние несколько лет я сыграл против многих классных игроков: Неймар, Месси, Мбаппе, Левандовски, Мане, Жезус. Сложно выбрать одного, но, пожалуй, сложнее всего было с Мбаппе. Он очень изобретателен», — цитирует Милитао La Saeta Rubia.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, ранее он играл за «Монако».

В текущем сезоне Лиги 1 он сыграл за парижан 29 матчей, забил 23 гола и отдал четыре результативных передач.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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