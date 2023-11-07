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Испания

Сегодня, 09:34

Минасян уверен, что Захарян заиграет в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением об игре Арсена Захаряна в чемпионате Испании.

«Испания очень подходит Захаряну, но ему нужно адаптироваться. Это не так уж и просто сделать в молодом возрасте. Он точно заиграет в «Сосьедаде». Ему нужно ментально адаптироваться к испанской культуре, быту. Очень надеюсь, что уже в скором времени он начнет показывать отличную игру», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vardan-minasyan-zaharyan-zaigraet-v-ispanii-nuzhno-vremya/
Арсен Захарян
Вардан Минасян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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