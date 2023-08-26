Минасян заявил, что Захарян здорово дебютировал за «Реал Сосьедад»

Экс-главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о дебюте Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Арсен здорово дебютировал, хорошо вошел в игру. Сейчас главное, чтобы он постепенно адаптировался к новому чемпионату. Испания очень подходит ему. Я думаю, что в скором времени он будет игроком основного состава. Арсен будет еще прибавлять. Качество и потенциал у него есть. Теперь все уже будет зависеть только от него», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 2 сентября против «Гранады».