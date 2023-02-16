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Сегодня, 12:56

Миятович: «Модрич еще должен набрать форму, он делает это медленно»

Миятович оценил игру Модрича в матче ла лиги против «Эльче»
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Реала» Предраг Миятович прокомментировал игру Луки Модрича в перенесенном матче ла лиги против «Эльче» (3:0).

«Модрич еще должен набрать форму, он делает это медленно. Его гол против «Эльче» случился в тот момент, когда результат был обеспечен, но этот мяч был чрезвычайно важен для самого Луки. Он должен помочь ему нащупать нужный импульс», — цитирует Миятовича издание El Larguero.

В этом сезоне 37-летний хорват провел 20 матчей в ла лиге, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Лука Модрич
Предраг Миятович
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