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Испания

18 мая, 13:47

Миятович оценил работу Анчелотти в «Реале»

Виктория Кравченко
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Экс-форвард сборной Сербии и «Реала» Предраг Миятович поделился мнением по поводу будущего главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.

«Думаю, Анчелотти будет непросто остаться в «Реале». Но я бы хотел, чтобы он продолжил свою работу в следующем сезоне. Если руководство доверяет ему, то должно поставить точку во всех слухах», — цитирует Миятовича AS.

«Реал» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов проиграл «Манчестер Сити» (0:4) и вылетел из турнира. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2024 года.

Карло Анчелотти
ФК Реал
Предраг Миятович
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