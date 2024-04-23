Модрич еще не определился со своим будущим в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич еще не определился со своим будущим в клубе, сообщает Marca.

По информации источника, хорват в ближайшее время должен решить, уходить ли ему из мадридской команды. Также сообщается, что прошлым летом хавбек отклонил предложение в 100 миллионов евро от клуба из Саудовской Аравии, потому что хотел остаться в Испании.

В текущем сезоне 38-летний Модрич сыграл 38 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт игрока со сливочными рассчитан до конца июня 2024 года.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 81 очко в 32 матчах. «Королевский» клуб опережает «Барселону» на 11 очков.