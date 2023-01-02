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Испания

Сегодня, 12:45

Модрич отказался переходить в «Аль-Наср», хорват хочет остаться в «Реале»

Иван Торопцев
Корреспондент
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич отказался переходить в «Аль-Наср», сообщает Marca.

По данным источника, 37-летний хорват отклонил контракт, который ему предложил клуб из Саудовской Аравии, несмотря на то что ему гарантировали очень высокую зарплату. Футболист счастлив в «Реале» и не хочет покидать мадридскую команду в ближайшее время.

Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 2 результативны передачи в 19 матчах за «сливочных».

Ранее в «Аль-Наср» перешел бывший партнер Модрича по «Реалу» Криштиану Роналду.

Лука Модрич
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Реал
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