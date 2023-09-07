Модрич прокомментировал интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич счастлив в клубе и не желает переходить в Саудовскую Аравию ради денег.

«Я счастлив и удовлетворен в «Реале», и пока это так, я не думаю о других вариантах. И мне не нужно тешить свое эго этими историями о больших предложениях. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и «Реале», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

37-летний хорват выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне Модрич провел 4 матча и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.