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Сегодня, 07:10

Модрич прокомментировал желание Крооса завершить карьеру

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич оценил карьеру полузащитника команды Тони Крооса после победы в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0).

«Рад за Тони, что он завершил свою клубную карьеру таким образом. Лучше быть и не может. Поздравляю его и хочу сказать спасибо за все, что он сделал для этого клуба», — сказал Модрич после матча.

21 мая 34-летний Кроос объявил о том, что не будет продлевать контракт с «Реалом» и после чемпионата Европы 2024 года завершит карьеру.

Вместе с «Реалом» футболист пять раз становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Лука Модрич
Тони Кроос
ФК Реал
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