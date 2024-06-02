Модрич прокомментировал желание Крооса завершить карьеру

Полузащитник «Реала» Лука Модрич оценил карьеру полузащитника команды Тони Крооса после победы в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» (2:0).

«Рад за Тони, что он завершил свою клубную карьеру таким образом. Лучше быть и не может. Поздравляю его и хочу сказать спасибо за все, что он сделал для этого клуба», — сказал Модрич после матча.

21 мая 34-летний Кроос объявил о том, что не будет продлевать контракт с «Реалом» и после чемпионата Европы 2024 года завершит карьеру.

Вместе с «Реалом» футболист пять раз становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.