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Сегодня, 13:45

Модрич пропустит полуфинал Суперкубка Испании из-за вируса

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич пропустит полуфинал Суперкубка Испании с «Мальоркой», сообщает пресс-служба клуба.

«Лука Модрич не сможет принять участия в сегодняшней игре с «Мальоркой» из-за вирусного заболевания. Мы будем следить за изменениями», — сказано в заявлении мадридского клуба.

Матч пройдет сегодня, 9 января, в 22:00 мск. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

8 января первым финалистом Суперкубка Испании стала «Барселона», которая обыграла «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:0. Голами отметились полузащитник Гави и нападающий Ламин Ямаль.

Источник: Официальный сайт «Реала»
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