Модрич рассказал, что думает о своем положении в «Реале»

11 октября, 23:06
Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что недоволен количеством игрового времени в мадридском клубе.
«Не хочу оказаться вне состава. Желаю выходить на поле всегда, даже если игры идут через каждые 3 дня, поскольку я хорошо себя чувствую. Мне нужно быть психологически готовым ко всему и двигаться дальше», — цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.
30 сентября сообщалось, что Модрич может перейти в «Интер Майами».
Хорват выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 7 матчах мадридцев, провел на поле в сумме 287 минут и не отличился результативными действиями.
Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до конца июня 2024 года.