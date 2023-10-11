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Испания

11 октября, 23:06

Модрич рассказал, что думает о своем положении в «Реале»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что недоволен количеством игрового времени в мадридском клубе.

«Не хочу оказаться вне состава. Желаю выходить на поле всегда, даже если игры идут через каждые 3 дня, поскольку я хорошо себя чувствую. Мне нужно быть психологически готовым ко всему и двигаться дальше», — цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

30 сентября сообщалось, что Модрич может перейти в «Интер Майами».

Хорват выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 7 матчах мадридцев, провел на поле в сумме 287 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до конца июня 2024 года.

Лука Модрич
ФК Реал
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