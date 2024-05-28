Модрич: «Решение о моем будущем в «Реале» принято, но пока не могу его сообщить»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал свое будущее в мадридском клубе.

«Решение о моем будущем принято, но я пока не могу вам его сообщить. Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в «Реале», это то, чего я действительно хочу. Это моя мечта, это мой дом, клуб моей жизни. Я хочу такого же прощания, как и у Тони Крооса», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал однолетний контракт с Модричем.

Модрич перешел в «Реал» летом 2012 года. Сумма его трансфера из «Тоттенхэма» составила 35 миллионов евро. Всего за испанцев он провел 532 матча, забил 39 голов и отдал 86 результативных передач. Вместе с командой хавбек стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным чемпионом Испании.

В сезоне-2023/24 Модрич отыграл 44 встречи во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.