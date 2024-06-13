Модрич согласился на двукратное понижение зарплаты ради продления контракта с «Реалом»

Стали известны подробности нового контракта полузащитника Луки Модрича с «Реалом».

Как сообщает OK Diario, 38-летний хорват согласился на двукратное снижение своей заработной платы, чтобы остаться в клубе. По новому однолетнему соглашению он будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

Модрич перешел в «Реал» летом 2012 года. Всего за испанцев он провел 533 матча, забил 39 голов и отдал 86 результативных передач. Вместе с командой хавбек стал шестикратным обладателем Лиги чемпионов, а также четырехкратным чемпионом Испании.

В сезоне-2023/24 Модрич отыграл 45 встреч во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.