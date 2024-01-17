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Испания

Сегодня, 20:10

Модрич выиграл суд на 3,5 миллиона евро у налоговой полиции Испании

Алина Савинова
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич выиграл суд у налоговой полиции Испании, сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

В 2018 году футболиста приговорили к 8 годам тюрьмы условно, а также обязали выплатить 1,2 миллиона евро. Футболиста обвиняли по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании с 2012 по 2014 год. Как сообщает источник, Модрич оспорил факт нарушений в этот период.

Хорватский полузащитник утверждал, что в 2012 году он не являлся налоговым резидентом Испании, так как летом только перешел в «Реал» из «Тоттенхэма». Суд согласился с аргументом футболиста, признав, что на тот момент часть его активов находилась в Великобритании.

Также налоговая полиция подозревала, что в 2013 и 2014 годах футболистом были произведены выплаты агентам от своего имени. Суд постановил, что данные выплаты предназначались за услуги специалистов, оказанные мадридскому клубу. Отмечается, что санкции в отношении Модрича уже аннулированы. Также ему выплатят сумму в размере 3,5 миллиона евро.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Вместе с командой 38-летний футболист трижды выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Кубка страны и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2024/01/17/65a7d268ca4741365e8b457e.html
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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